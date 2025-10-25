Українські танцівники виступили на фестивалі сучасного танцю Nederlandse Dansdagen у Нідерландах

Фестиваль є одним із провідних подій в галузі сучасного танцю в Нідерландах.

Українські танцівники взяли участь у фестивалі сучасного танцю Nederlandse Dansdagen, який відбувся 3–9 жовтня у Маастрихті (Нідерланди). Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український Інститут.

Ukrainian International Ballet представив постановку Present — нову роботу відомого нідерландського хореографа Марне ван Опстала, створену спеціально для українського колективу.

Фото: зі сторінки Українського Інституту

Постановку виконали Владислава Коваленко та Владислав Детюченко у просторі історичної церкви Sint Janskerk. У програмі фестивалю також взяли участь Наталія Ждан, яка презентувала власну роботу в межах програми Open Your Mind, та Поліна Скарга.

Nederlandse Dansdagen — один із провідних фестивалів сучасного танцю в Нідерландах, який щороку об’єднує провідних хореографів, виконавців і продюсерів, презентуючи найпомітніші постановки, прем’єри та нові імена національної сцени.

Участь українських митців у фестивалі відбулася за підтримки Ukrainian Institute — Українського інституту.