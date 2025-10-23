З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Культура

У Галицькому замку виявили елементи оздоблення печей та посуду

Знахідки свідчать про високий рівень матеріальної культури мешканців давнього Галича.

Фото: Володимир Олійник

Археологи виявили під час досліджень у Галицькому замку знахідки, що свідчать про високий рівень матеріальної культури мешканців давнього Галича.

Про це повідомив гендиректор Національного заповідника “Давній Галич” Володимир Олійник.

Зокрема, археологи знайшли:

  • фрагменти кахлів від п’єців, вкритих поливою біло-синього, світло-зеленого та темно-зеленого кольорів із вишуканим рослинним орнаментом;
  • частини керамічного посуду, оздобленого світло-зеленою, зеленою та коричневою поливою.

“Ці елементи оздоблення печей та посуду не лише доповнюють наше уявлення про побут галицької знаті, але й засвідчують розвиток місцевих ремісничих традицій”, - зазначив Олійник.
Теми: ,
