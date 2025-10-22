Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Культура

Музей Лувр у Парижі відкрили для відвідувачів, пограбування розслідує понад 100 слідчих

Поки що жодного підозрюваного не заарештовано.

Фото: EPA/UPG

Знаменитий музей Лувр у Парижі відкрився сьогодні ‒ через три дні після пограбування, повідомляє Le Parisien.

У неділю музей зачинили після вражаючої крадіжки восьми коштовностей з галереї Аполлона, які оцінили у 88 мільйонів євро. Двоє чоловіків проникли до музею, піднявшись через вікно через вантажний ліфт, а потім розбивши його кутовою шліфувальною машиною.

Того дня двоє чоловіків проникли до музею, діставшись до одного з вікон через вантажний підйомник, а потім розбивши його за допомогою шліфувальної машини.

Міністерка внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс розповіла в ефірі Europe 1, що розслідування триває. Його проводить Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) у співпраці з Центральним управлінням із боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OBC)

До справи залучено понад сто слідчих. Поки що жодного підозрюваного не заарештовано.

Фото: EPA/UPG

Директорка Лувра Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з колекції музею викрали коштовності, пов'язані з імператорським домом Наполеона, але уряд та президент Емманюель Макрон відмовилися її прийняти. За словами Макрона, саме де Кар відіграє ключову роль у проєкті масштабної реконструкції Лувра, який президент урочисто анонсував на початку року. На модернізацію музею хочуть витратити до 800 мільйонів євро.

Президент Франції також назвав пограбування у Луврі “посяганням на спадщину”.

У звіті Рахункової палати Франції водночас зазначено, що Лувр має проблеми із безпекою. Сьогодні де Кар постане перед Сенатом для того, щоб відповісти на запитання щодо того, як стало можливим пограбування. 
