Музей Лувр у Парижі відкрили для відвідувачів, пограбування розслідує понад 100 слідчих

Знаменитий музей Лувр у Парижі відкрився сьогодні ‒ через три дні після пограбування, повідомляє Le Parisien.

У неділю музей зачинили після вражаючої крадіжки восьми коштовностей з галереї Аполлона, які оцінили у 88 мільйонів євро. Двоє чоловіків проникли до музею, піднявшись через вікно через вантажний ліфт, а потім розбивши його кутовою шліфувальною машиною.

Міністерка внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс розповіла в ефірі Europe 1, що розслідування триває. Його проводить Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) у співпраці з Центральним управлінням із боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OBC)

До справи залучено понад сто слідчих. Поки що жодного підозрюваного не заарештовано.

Директорка Лувра Лоранс де Кар подала у відставку після того, як з колекції музею викрали коштовності, пов'язані з імператорським домом Наполеона, але уряд та президент Емманюель Макрон відмовилися її прийняти. За словами Макрона, саме де Кар відіграє ключову роль у проєкті масштабної реконструкції Лувра, який президент урочисто анонсував на початку року. На модернізацію музею хочуть витратити до 800 мільйонів євро.

Президент Франції також назвав пограбування у Луврі “посяганням на спадщину”.

У звіті Рахункової палати Франції водночас зазначено, що Лувр має проблеми із безпекою. Сьогодні де Кар постане перед Сенатом для того, щоб відповісти на запитання щодо того, як стало можливим пограбування.