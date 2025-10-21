Саркозі розпочав відбувати п'ятирічний термін за гратами. Захист готує клопотання про звільнення

В’язниця La Santé, де перебуватиме Саркозі, відома тим, що в ній сиділи покійний панамський диктатор Мануель Нор'єга, трейдер-шахрай Жером Керв'єль і навіть, протягом короткого періоду, поет Гійом Аполлінер.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі розпочав сьогодні відбувати п'ятирічний термін ув'язнення у справі про змову і незаконне фінансування передвиборчої кампанії, паралельно готуючи свою апеляцію.

Про це повідомляє Financial Times.

70-річний Саркозі є першим колишнім президентом Франції, який відбуває термін ув'язнення за гратами. Справа викликала резонанс у країні.

Цей вирок виявився суперечливим через рішення суддів ув'язнити його ще до завершення всіх апеляційних процедур. Адвокати Саркозі заявили, що вони подадуть клопотання про його тимчасове звільнення, розгляд якого може тривати до двох місяців.

Саркозі та його двоє помічників звинуватили в отриманні мільйонів євро від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі для фінансування своєї президентської кампанії 2007 року. Судді виправдали ультрарадикального політика за кількома серйознішими обвинуваченнями у розкраданні та незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

Колишнього президента ізолюватимуть від інших ув'язнених для гарантування його безпеки, повідомив адвокат Саркозі Крістоф Енгрен. В’язниця La Santé у центрі Парижа, де перебуватиме Саркозі, відома тим, що в ній сиділи покійний панамський диктатор Мануель Нор'єга, трейдер-шахрай Жером Керв'єль і навіть, протягом короткого періоду, поет Гійом Аполлінер.

Справа привернула увагу до надмірного впливу Саркозі на французьку політику навіть після закінчення його президентства у 2012 році. Нинішній міністр юстиції Жеральд Дарманен, який раніше працював на Саркозі, заявив цього тижня, що він “по-людськи засмучений його тяжким становищем”.

Відомо, що президент Еммануель Макрон зустрівся з Саркозі минулого тижня перед його ув'язненням. Єлисейський палац не оприлюднив деталі зустрічі.

Саркозі в низці інтерв’ю журналістам назвав вирок “порушенням верховенства права”.

Ще більше про справу Саркозі

Колишнього главу держави визнали винним у злочинній змові між 2005 і 2007 роками. Однак його виправдали за звинуваченнями в отриманні викрадених державних коштів та пасивному хабарництві.

Саркозі, який обіймав посаду з 2007 по 2012 рік, обвинувачували в отриманні внесків на передвиборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі через франко-ліванського бізнесмена Зіяда Такієддіна.

Такієддін, головний обвинувач у справі, помер у вівторок у Бейруті. Він стверджував, що передав керівнику апарату Саркозі загалом 5 мільйонів євро готівкою між 2006 і 2007 роками.

Саркозі нібито мав допомогти відновити імідж Каддафі за кордоном ‒ у той час мало хто хотів мати справу з лівійським диктатором, якого вважають організатором вибуху літака над Локербі в 1988 році. Каддафі убили опоненти у 2011 році на тлі заворушень Арабської весни та втручання НАТО в Лівію.

Дружину Саркозі, Карлу Бруні-Саркозі, разом з чоловіком звинувачують у тиску на свідків, щоб ті мовчали.