Європа та Україна готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією

Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але є умови.

Європейські країни разом з Україною працюють над мирною пропозицією з 12 пунктів, яка передбачає завершення бойових дій уздовж поточних ліній фронту, пише Bloomberg.

Ініціатива має стати відповіддю на нові вимоги російського диктатора Путіна до США — щоб Київ відмовився від частини територій в обмін на «мирну угоду».

Виконання плану має координувати “рада миру” під головуванням президента США Дональда Трампа.

Після того як Росія погодиться з Україною на припинення вогню, сторони мають зупинити будь-які територіальні просування. Далі план передбачає повернення всіх депортованих українських дітей, обмін полоненими, а також надання Україні гарантій безпеки, коштів на відновлення та швидкого вступу до ЄС.

Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але близько $300 млрд заморожених резервів російського центробанку повернуть лише після того, як Москва погодиться взяти участь у післявоєнній відбудові України. Якщо ж Росія знову нападе, обмеження автоматично поновлять.

За планом, Київ і Москва повинні будуть почати переговори щодо тимчасово окупованих територій, однак Європа та Україна не визнаватимуть їх частиною Росії.

Поки що деталі плану узгоджують. Європейські представники можуть цього тижня вирушити до США для консультацій.

Пропозиція перегукується з заявами Трампа минулого тижня, який закликав “заморозити конфлікт уздовж поточних ліній”. Після розмов із Путіним та зустрічі з Володимиром Зеленським він заявив, що обидві сторони мають “зупинитися там, де стоять, і припинити вбивати людей”.

Росія, поки що відмовляється припиняти бойові дії навіть уздовж нинішніх ліній фронту, попри величезні втрати.

Під час останньої розмови з Трампом Путін знову висунув вимогу передати під контроль Росії всю територію Донбасу, хоча навіть за понад 11 років війни його армія не змогла повністю окупувати ці регіони.