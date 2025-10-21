«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСвіт

Європа та Україна готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією

Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але є умови.

Європа та Україна готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією
Володимир Зеленський і Антоніу Кошта
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Європейські країни разом з Україною працюють над мирною пропозицією з 12 пунктів, яка передбачає завершення бойових дій уздовж поточних ліній фронту, пише Bloomberg.

Ініціатива має стати відповіддю на нові вимоги російського диктатора Путіна до США — щоб Київ відмовився від частини територій в обмін на «мирну угоду».

Виконання плану має координувати “рада миру” під головуванням президента США Дональда Трампа.

Після того як Росія погодиться з Україною на припинення вогню, сторони мають зупинити будь-які територіальні просування. Далі план передбачає повернення всіх депортованих українських дітей, обмін полоненими, а також надання Україні гарантій безпеки, коштів на відновлення та швидкого вступу до ЄС.

Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але близько $300 млрд заморожених резервів російського центробанку повернуть лише після того, як Москва погодиться взяти участь у післявоєнній відбудові України. Якщо ж Росія знову нападе, обмеження автоматично поновлять.

За планом, Київ і Москва повинні будуть почати переговори щодо тимчасово окупованих територій, однак Європа та Україна не визнаватимуть їх частиною Росії.

Поки що деталі плану узгоджують. Європейські представники можуть цього тижня вирушити до США для консультацій.

Пропозиція перегукується з заявами Трампа минулого тижня, який закликав “заморозити конфлікт уздовж поточних ліній”. Після розмов із Путіним та зустрічі з Володимиром Зеленським він заявив, що обидві сторони мають “зупинитися там, де стоять, і припинити вбивати людей”.

Росія, поки що відмовляється припиняти бойові дії навіть уздовж нинішніх ліній фронту, попри величезні втрати.

Під час останньої розмови з Трампом Путін знову висунув вимогу передати під контроль Росії всю територію Донбасу, хоча навіть за понад 11 років війни його армія не змогла повністю окупувати ці регіони.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies