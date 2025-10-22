Bloomberg: Китай посилює контроль за експортом рідкісноземів

Європейський Союз працює над варіантами протидії запланованим Китаєм заходам контролю за експортом критично важливої сировини, якщо досягнути дипломатичного рішення не вдасться, пише Bloomberg.

Європейська комісія готує до кінця місяця перелік торговельних заходів, які пізніше можуть бути застосовані проти Китаю, щоб посилити його вплив на переговори, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Єврокомісія також розробляє план захисту критично важливих поставок у короткостроковій перспективі та забезпечення безпеки інших джерел.

ЄС також веде переговори з країнами "Великої сімки" щодо можливості скоординованих зусиль для диверсифікації від китайських постачань.

На Китай припадає близько 70% світових постачань рідкісноземельних елементів. Обмеження на експорт з боку Китаю створять серйозну загрозу для промисловості та безпеки Європи, оскільки ці ресурси є критично важливими для всіх секторів і використовуються в усьому: від акумуляторів для електромобілів до оборонної промисловості.

Міністр торгівлі ЄС Марош Шефчович провів переговори із китайським колегою Ван Веньтао, але не досяг угоди, яка б врахувала занепокоєння блоку.

"Ми не зацікавлені в ескалації. Однак ця ситуація кидає тінь на наші відносини, тому швидке вирішення є необхідним", — сказав Шефчович.

Це питання, ймовірно, буде розглянуто на саміті лідерів ЄС у Брюсселі цього тижня, хоча комісія хоче уникнути обговорення конкретних заходів, повідомили анонімні джерела. Вони відмовилися повідомити, які торговельні варіанти міг би розглянути ЄС, посилаючись на делікатність цього питання.

Пекін оголосив про плани значно посилити контроль за експортом рідкісноземельних елементів та інших критично важливих матеріалів на початку цього місяця.

Згідно з цими заходами, закордонні експортери товарів, які використовують навіть сліди певних рідкісноземельних елементів, що походять з Китаю, потребуватимуть експортної ліцензії.

У звіті, опублікованому цього тижня Європейською радою з міжнародних відносин, зазначається, що потенційними вузькими точками, які ЄС міг би використати, є авіаційні деталі, старіші машини для глибокої ультрафіолетової літографії та спеціальні сталеві вироби, такі як високоточні підшипники.

"Для того, щоб протидіяти недобросовісній торговельній практиці", – згідно з проєктом висновків саміту, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, – Європейська рада пропонує комісії повною мірою використовувати інструменти економічної безпеки ЄС".