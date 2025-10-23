Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Трамп став президентом США, за каденції якого уряд пережив найбільшу кількість днів у стані шатдауну — 57 днів.

Axios: Трамп побив рекорд за кількістю днів урядових шатдаунів у США
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп офіційно перевищив попередній рекорд, встановлений ще за президентства Джиммі Картера: протягом двох своїх термінів Трамп очолив уряд, який найдовше працював у режимі шатдауну, пише Axios.

Попередній антирекорд належав Джиммі Картеру – 56 днів.

Як пише видання, адміністрація Трампа використовує періоди зупинки роботи уряду для реалізації власних цілей — скорочення державних агентств та звільнення працівників. Таким чином, шатдаун став інструментом для посилення контролю над федеральною бюрократією.

Шатдаун розпочався 1 жовтня, після того як Конгрес не зміг ухвалити бюджет до 30 вересня. Головною причиною став конфлікт між демократами й адміністрацією Трампа — демократи вимагали продовження податкових пільг у межах Obamacare та скасування скорочень програми Medicaid, які ініціював Трамп.

У 2019 році Трамп уже заявляв, що готовий "тримати уряд закритим роками", якщо Конгрес не виділить кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Зрештою, тоді він погодився на тимчасове відновлення роботи уряду без фінансування стіни.

  • Палата представників США вже ухвалила тимчасовий законопроєкт про фінансування уряду, але документ застряг у Сенаті. Сенатори не можуть ухвалити новий тимчасовий бюджет без підтримки щонайменше восьми демократів, адже для початку голосування потрібно 60 голосів зі 100 (республіканці у Сенаті мають 53 місця, а демократи ‒ 45 і два незалежні сенатори). Дія чинного тимчасового бюджету закінчується 21 листопада.
