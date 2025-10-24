Король Чарльз ІІІ та Папа Лев XIV провели історичну спільну молитву

Перший подібний випадок з часів Реформації.

У Сікстинській капелі, розташованій на території держави Ватикан, Папа Римський Лев XIV та король Великої Британії Чарльз III помолилися разом, що стало визначною подією у церковній історії.

Як пише BBC, вперше із 16-ого століття лідер Англіканської церкви та очільник світового католицизму спільно взяли участь у богослужінні. Це знаменує найбільше єднання двох церков з часу їхнього розділення в добу Реформації.

Король Чарльз у супроводі королеви Камілли перебувають у Ватикані з державним візитом, який раніше відкладався через поганий стан здоров'я попереднього Папи Франциска.

Монарх та чинний понтифік обмінялися титулами, а також подарунками - цікаво, що Чарльз, який відомий своєю любов'ю до мистетцва та релігії, вручив Леву XIV православну ікону.