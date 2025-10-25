Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Єврокомісія звинуватила Meta і TikTok у порушенні цифрового законодавства

Соцмережі ризикують бути оштрафованими на 6% від свого світового прибутку. 

Європейська Комісія офіційно заявила про порушення компаніями Meta та TikTok правил прозорості, передбачених Актом Євросоюзу про цифрові послуги.

Як зазначено на сайті Єврокомісії, соцмережі Intstagram та Facebook не мають простих доступних механізмів позначення шкідливого та забороненого контенту, пов'язаного з терористичною діяльністю, сексуальним насильством тощо.

У Брюсселі також вважають, що Meta та TikTok не дають дослідникам достатнього доступу до своїх даних, що заважає вивчати випадки, коли користувачі - а особливо неповнолітні - стикаються з незаконним контентом.

Відповідно до Акту про цифрові послуги, компанії, які порушили вимогу щодо ретельного контролю контенту, який з'являється на їхніх платформах, ризикують отримати штраф у розмірі 6% від усього свого світового доходу. 

Покарання для американської Meta може вплинути на торговельні відносини ЄС зі Сполученими Штатами: президент Дональд Трамп давав зрозуміти, що відповість на штрафи підвищеними митними тарифами. 
