Трамп вирушив з візитом до Азії, де може зустрітися з китайським лідером Сі

Під час поїздки президент США працюватиме над інвестиційними угодами та мирними зусиллями.

Президент США Дональд Трамп вирушив у свою першу поїздку до Азії під час свого другого терміну на посаді. Республіканець здійснить зупинки в Малайзії, Японії та Південній Кореї.

Про це повідомляють Euronews.

Очікується, що президент США працюватиме над інвестиційними угодами та мирними зусиллями. Він також матиме зустріч тет-а-тет з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб спробувати деескалувати торговельну війну.

“Нам є про що поговорити з президентом Сі, і йому є про що поговорити з нами. Я думаю, у нас буде гарна зустріч”, – сказав Трамп журналістам, залишаючи Вашингтон.

Перша зупинка Трампа – регіональний саміт у Куала-Лумпурі. Він відвідував щорічний саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії лише один раз протягом свого першого терміну. Зараз Малайзія та США працюють над вирішенням конфлікту між Таїландом та Камбоджею.

Завтра він зустрінеться з прем'єр-міністром Малайзії Анваром Ібрагімом, а потім візьме участь у спільній церемонії підписання угоди з прем'єр-міністрами Таїланду та Камбоджі.

У неділю лідер США також може провести важливу зустріч з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, який хоче, щоб США скоротили 40% тариф на бразильський імпорт. Адміністрація США виправдовує тарифи, посилаючись на кримінальне переслідування Бразилією колишнього президента Жаїра Болсонару ‒ союзника Трампа.

Звідти Трамп вирушить до Японії та Південної Кореї, де продовжаться перемовини щодо інвестицій щонайменше 900 мільярдів доларів у американські заводи та інші проекти, які ці країни зобов'язалися реалізувати в обмін на зниження запланованих Трампом тарифних ставок з 25% до 15%.

Очікується, що у Південній Кореї Трамп зустрінеться з китайським лідером Сі на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC). Хоча саміт має відбутися у місті Кьонджу, зустріч Трампа та Сі запланована у Пусані. Лідери мають зустрітися після місяців нестабільних кроків у торговельній війні між Китаєм та США, які суттєво вплинули на світову економіку.