Унаслідок стрілянини в Університеті Лінкольна в Пенсильванії одна людина загинула, 6 —поранено

Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Унаслідок стрілянини в Університеті Лінкольна в Пенсильванії одна людина загинула, 6 —поранено

Наразі затримано особу із вогнепальною зброєю.

Унаслідок стрілянини в Університеті Лінкольна в Пенсильванії одна людина загинула, 6 —поранено
Фото: EPA/UPG

Щонайменше одна людина загинула, а шестеро інших отримали поранення внаслідок стрілянини в суботу ввечері в Університеті Лінкольна в штаті Пенсільванія США.

Про це пише ABC.news.

Окружний прокурор округу Честер Кріс де Баррена-Саробе заявив, що стрілянина сталася поблизу Міжнародного культурного центру університету під час зустрічі випускників після матчу американського футболу.

Він повідомив, що затримано одну особу, яка мала при собі вогнепальну зброю. Імовірно, до стрілянини причетна ще одна людина.

Правоохоронці не вважають, що цей інцидент був спланованою масовою стріляниною.

"Ми проводимо розслідування, використовуючи всі можливості федеральних, штатних та місцевих правоохоронних органів", – сказав де Баррена-Саробе.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро у своєму дописі для X написав, що його проінформували про стрілянину, і він запропонував свою підтримку університету.

Університет Лінкольна, історично афроамериканський університет, розташований у південно-східній частині Пенсильванії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies