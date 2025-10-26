"Робітнича партія Курдистану" оголосила про виведення військ із Туреччини в рамках роззброєння.
Про це повідомляє Reuters.
РПК повідомила, що ухвалила рішення вивести всі свої сили, "щоб закласти основи вільного, демократичного та братерського життя". У заяві партії також зазначається, що Анкара має ухвалити відповідні закони про інтеграцію курдів.
У травні РПК заявила про саморозпуск після заклику її довічно ув’язненого лідера Абдулли Оджалана припинити збройну боротьбу проти турецької держави та скласти зброю. Влітку курди в Туреччині, Іраку та Сирії почали роззброюватися.
Представник владної "Партії справедливості та розвитку Туреччини" заявив, що рішення РПК про виведення військ стало досягненням цілей Анкари.
- 1974 року Абдулла Оджалан організував лівий рух, який у 1978-му оформився як Робітнича партія Курдистану. 1979 року Оджалан перебрався до Сирії, де за підтримки режиму Хафеза Асада та радянських спецслужб формував озброєні загони. З 1984 року партія вела збройну боротьбу проти Туреччини, дотримуючись ідей марксизму-ленінізму.
- 1999 року, після тиску Анкари на Дамаск, Оджалан залишив Сирію. Його викрали в Кенії за сприяння американських та ізраїльських спецслужб і передали Туреччині. Засуджений до страти, пізніше заміненої довічним ув’язненням. Відтоді утримується на острові Імрали в Мармуровому морі.
- Спочатку РПК виступала за створення незалежного Курдистану, але пізніше її вимоги пом’якшилися і стосувалися розширення прав курдів та їхньої автономії на південному сході Туреччини.
- Спроби примирення між Туреччиною та РПК робилися неодноразово. Останнє перемир’я діяло з 2013 до 2015 року і було зірвано після того, як пов’язані з РПК формування сирійських курдів посилили контроль на північному сході Сирії.
- 1 березня 2025 року РПК оголосила про перемир'я з Туреччиною після 40-річного конфлікту.