"Робітнича партія Курдистану" оголосила про виведення військ із Туреччини в рамках роззброєння.

Про це повідомляє Reuters.

РПК повідомила, що ухвалила рішення вивести всі свої сили, "щоб закласти основи вільного, демократичного та братерського життя". У заяві партії також зазначається, що Анкара має ухвалити відповідні закони про інтеграцію курдів.

У травні РПК заявила про саморозпуск після заклику її довічно ув’язненого лідера Абдулли Оджалана припинити збройну боротьбу проти турецької держави та скласти зброю. Влітку курди в Туреччині, Іраку та Сирії почали роззброюватися.

Представник владної "Партії справедливості та розвитку Туреччини" заявив, що рішення РПК про виведення військ стало досягненням цілей Анкари.