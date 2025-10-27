Слід очікувати, що Росія спробує зібрати сили для масштабнішого наступу, - генерал США Кларк

Основне завдання наразі полягає в тому, щоб випередити цю концентрацію військ - виявити їх ще на етапі збору та знищити, не давши шансів на прорив.

Літній наступ російської армії не приніс Москві очікуваних результатів, тому Україні слід очікувати, що Росія впродовж наступних кількох тижнів спробує зібрати сили для масштабнішого наступу.

Про це в інтерв'ю Lb.ua розповів відставний генерал США, колишній командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Веслі Кларк.

"Я думаю, президент Путін дедалі більше втрачає терпіння. Гадаю, він спробує кинути у бій ще більше сил. Тому надзвичайно важливо запобігти здатності Росії до масованого наступу. І от тут відіграє критичну роль створення Україною 10-кілометрової “kill-зони” для дронів. Це справді важливо. І для цього потрібно мати не лише дрони, а й артилерію, мінні поля та захист власних комунікаційних ліній, що, як я бачу, забезпечується колючим дротом і сітками над дорогами", - наголосив генерал.

Він зазначив, що в Україні відбувається багато інновацій, і армія адаптується до ситуації. Але основне на його думку, завдання полягає в тому, щоб випередити цю концентрацію військ - виявити їх ще на етапі збору та знищити, не давши шансів на прорив.

Кларк також наголосив, що зараз для України зараз важливо завдавати глибоких ударів по території Росії, спричиняючи незручності й дестабілізацію її економіки. Але вирішальним усе ж буде те, що відбувається безпосередньо на полі бою.

"Якщо повернутися до прикладу Першої світової, то постійно здійснювалися спроби прориву. З’являлися нові технології: можливість масованого артилерійського вогню, контрбатарейна боротьба, авіація, перші бомбардування, танки, хімічна зброя, радіозв’язок. Тож поле бою, яке виглядає як «мертве», насправді породжує технологічні інновації — і саме це ми зараз бачимо в Україні", - додав генерал.

