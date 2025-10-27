Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Слід очікувати, що Росія спробує зібрати сили для масштабнішого наступу, - генерал США Кларк

Основне завдання наразі полягає в тому, щоб випередити цю концентрацію військ - виявити їх ще на етапі збору та знищити, не давши шансів на прорив.

Слід очікувати, що Росія спробує зібрати сили для масштабнішого наступу, - генерал США Кларк
Генерал Уеслі Кларк
Фото: atlanticcouncil.org

Літній наступ російської армії не приніс Москві очікуваних результатів, тому Україні слід очікувати, що Росія впродовж наступних кількох тижнів спробує зібрати сили для масштабнішого наступу.

Про це в інтерв'ю Lb.ua розповів відставний генерал США, колишній командувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Веслі Кларк. 

"Я думаю, президент Путін дедалі більше втрачає терпіння. Гадаю, він спробує кинути у бій ще більше сил. Тому надзвичайно важливо запобігти здатності Росії до масованого наступу. І от тут відіграє критичну роль створення Україною 10-кілометрової “kill-зони” для дронів. Це справді важливо. І для цього потрібно мати не лише дрони, а й артилерію, мінні поля та захист власних комунікаційних ліній, що, як я бачу, забезпечується колючим дротом і сітками над дорогами", - наголосив генерал. 

Він зазначив, що в Україні відбувається багато інновацій, і армія адаптується до ситуації. Але основне на його думку, завдання полягає в тому, щоб випередити цю концентрацію військ - виявити їх ще на етапі збору та знищити, не давши шансів на прорив.

Кларк також наголосив, що зараз для України зараз важливо завдавати глибоких ударів по території Росії, спричиняючи незручності й дестабілізацію її економіки. Але вирішальним усе ж буде те, що відбувається безпосередньо на полі бою.

"Якщо повернутися до прикладу Першої світової, то постійно здійснювалися спроби прориву. З’являлися нові технології: можливість масованого артилерійського вогню, контрбатарейна боротьба, авіація, перші бомбардування, танки, хімічна зброя, радіозв’язок. Тож поле бою, яке виглядає як «мертве», насправді породжує технологічні інновації — і саме це ми зараз бачимо в Україні", - додав генерал. 

Як повідомлялося, росіяни вже почали активну фазу механізованого наступу. Причому здійснює атаки по всьому фронту. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Росія знову наступає"
