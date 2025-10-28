Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
У Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1

Попередньо, минулося без жертв.

27 жовтня на заході Туреччині стався землетрус магнітудою 6,1.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на турецьке Управління з питань стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD).

Епіцентр землетрусу був розташований на глибині близько 6 км в окрузі Сіндіргі у провінції Баликесір на заході Туреччини. Поштовхи відчувалися в містах Ізмір, Бурса, Стамбул, Текірдаг, у провінціях Коджаелі та Сакар'я, а також у багатьох інших містах регіонів Мармара та Егейського моря.

"Наразі є руйнування в декількох місцях. На цю мить ми не виявили жертв, продовжуємо пошуки. З сіл поки що не надходило поганих повідомлень. Наші пошукові роботи на місці тривають", - зазначив губернатор округу Сіндіргі.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган запевнив, що "відповідні підрозділи ретельно проводять розслідування та перевірки на місці події".
