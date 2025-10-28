Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Нідерланди фінансово підтримають реформу Бюро економічної безпеки України

Також нададуть допомогу у розслідуванні воєнних злочинів.

Нідерланди фінансово підтримають реформу Бюро економічної безпеки України
візит міністра закордонних справ Нідерландів Девіда ван Віла до України
Фото: Х/David van Weel

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл заявив про нові внески його країни на підтримку українських реформ та правосуддя.

Як ідеться в дописі міністра у соцмережі Х, Нідерланди нададуть 1 млн євро для підтримки реформи Бюро економічної безпеки України.

«Через цей внесок ми підтримуємо зусилля України у переслідуванні міжнародних злочинів через її національну систему правосуддя. Це має вирішальне значення для досягнення справедливості», — зазначив глава нідерландського МЗС.

Він додав, що Нідерланди залишаються відданими допомозі Україні на її шляху до вступу в Євросоюз.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies