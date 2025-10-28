Нідерланди фінансово підтримають реформу Бюро економічної безпеки України

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл заявив про нові внески його країни на підтримку українських реформ та правосуддя.
Як ідеться в дописі міністра у соцмережі Х, Нідерланди нададуть 1 млн євро для підтримки реформи Бюро економічної безпеки України.
«Через цей внесок ми підтримуємо зусилля України у переслідуванні міжнародних злочинів через її національну систему правосуддя. Це має вирішальне значення для досягнення справедливості», — зазначив глава нідерландського МЗС.
Він додав, що Нідерланди залишаються відданими допомозі Україні на її шляху до вступу в Євросоюз.