Нідерланди фінансово підтримають реформу Бюро економічної безпеки України

Також нададуть допомогу у розслідуванні воєнних злочинів.

візит міністра закордонних справ Нідерландів Девіда ван Віла до України

Міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл заявив про нові внески його країни на підтримку українських реформ та правосуддя.

Як ідеться в дописі міністра у соцмережі Х, Нідерланди нададуть 1 млн євро для підтримки реформи Бюро економічної безпеки України.

«Через цей внесок ми підтримуємо зусилля України у переслідуванні міжнародних злочинів через її національну систему правосуддя. Це має вирішальне значення для досягнення справедливості», — зазначив глава нідерландського МЗС.

Він додав, що Нідерланди залишаються відданими допомозі Україні на її шляху до вступу в Євросоюз.