Танзанія обирає сьогодні президента, парламент і місцевих депутатів на тлі посилення політичних репресій

Опонентів президентки Хассан з двох основних опозиційних партій дискваліфікували, а критиків уряду викрали, вбили або заарештували, пише The Guardian.

Танзанія обирає сьогодні президента, парламент і місцевих депутатів на тлі посилення політичних репресій
Президентка Танзанії Самія Сулуху Хассан
Фото: EPA/UPG

У Танзанії сьогодні обирають президента, членів Національної асамблеї та місцевих рад на тлі посилення репресій та виключення опонентів з президентських перегонів. 

Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що президентка Самія Сулуху Хассан, яка обійняла посаду після смерті свого попередника Джона Магуфулі у 2021 році, прагне зміцнити свій вплив на східноафриканську країну.

Опонентів з двох основних опозиційних партій дискваліфікували, а критиків уряду викрали, вбили або заарештували, підкреслює видання. Аналітики кажуть, що очікують апатії виборців, можливих заворушень через придушення голосів опозиції та подальшого укріплення Хассан та керівної центристської партії CCM – “Партії революції”.

Associated Press пише, що головний суперник Саххан – Тунду Ліссу з опозиційної партії “Чадема” – звинувачений у державній зраді після того, як закликав до виборчої реформи. Ліссу зараз перебуває у в’язниці. Тим часом другу за величиною опозиційну партію “ACT-Wazalendo” позбавили права висувати свого кандидата на президентських виборах.

Більше про президентку Сулуху Хассан

Хассан розпочала свою каденцію зі скасування деяких авторитарних та репресивних політичних рішень Магуфулі, зокрема з відміни заборони на політичні мітинги та кроків до примирення з опозицією. Вона, зокрема, здобула схвалення на місцевому та міжнародному рівнях. Але пізніше президентка відступила від курсу, її адміністрацію звинуватили у поверненні до репресійної політики, що зруйнувало надії на сталі зміни.

У червні, після повідомлень про зникнення та катування двох активістів – Боніфація Мвангі з Кенії та Агатер Атухайре з Уганди – експерти ООН закликали уряд Танзанії “негайно припинити насильницькі зникнення політичних опонентів, правозахисників та журналістів”. Експерти заявили, що з 2019 року в Танзанії зареєстрували понад 200 таких випадків.
