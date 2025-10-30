Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: Нова Зеландія розширила санкції проти тіньового флоту та нафтової промисловості Росії

Під санкції потрапили ще 65 суден російського тіньового флоту.

Фото: з відкритих джерел

Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій, спрямованих проти нафтової галузі Росії та так званого тіньового флоту, який допомагає обходити обмеження.

Про це заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс під час зустрічі з главами МЗС країн Північної Європи у Стокгольмі, пише Reuters.

За словами Пітерса, під санкції потрапили ще 65 суден російського тіньового флоту, а також низка компаній і фізичних осіб із Білорусі, Ірану та Північної Кореї, які беруть участь у транспортуванні та переробці російської нафти або у проведенні пов’язаних із нею фінансових операцій.

"Ці суб’єкти є частиною ширшої мережі, що забезпечує торгівлю російською нафтою, підриваючи глобальні зусилля із обмеження фінансування незаконної війни Росії. Націлюючись на ланцюжок постачання нафти, Нова Зеландія діє рішуче на підтримку міжнародних зусиль, спрямованих на те, аби привести Росію до столу переговорів", – заявив глава МЗС.

Оголошення про нові санкції пролунало після повідомлень про те, що невелика страхова компанія Maritime Mutual із штаб-квартирою у Новій Зеландії могла бути залучена до страхування суден, які перевозили російську та іранську нафту, допомагаючи обходити західні санкції.
