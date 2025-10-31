Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Ураган "Мелісса" спричинив смерті майже пів сотні людей

Він все ще активний і рухається в сторону Бермудських островів. 

Ураган "Мелісса"
Фото: CNN

Кількість жертв урагану “Мелісса” в різних країнах сягнула 49. Найбільше – близько 30 людей – загинули на Гаїті. Ще 19 стали жертвами на Ямайці, зокрема 10 дітей, пише Deutsche Welle.

“Мелісса” все ще вирує і зараз рухається до Бермудів. Ураган спричинив сильні повені та надзвичайно потужні вітри.

Також постраждала Куба, але там влада інформації про загиблих не надала. 

На Ямайці знеструмлені близько 500 000 мешканців. На Гаїті тривають пошуки 20 людей. На ці острови, а також до Куби і Домінікани, своїх рятувальників відправили США. 
