​США та Камбоджа відновлюють військові навчання

Це перші такі навчання за вісім років. 

США та Камбоджа вперше за вісім років відновлять головні спільні військові навчання під назвою Angkor Sentinel.

Про це пише Bloomberg.

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про повернення навчань після зустрічі зі своїм камбоджійським колегою на полях безпекового саміту в Малайзії.

Це рішення стало черговою ознакою потепління відносин між двома країнами, після серії угод, зокрема торговельної та мирної домовленості, спрямованої на зниження напруженості на камбоджійсько-тайському кордоні.

Навчання Angkor Sentinel були призупинені у 2017 році, коли Вашингтон критикував Пномпень за погіршення ситуації з правами людини та демократичними свободами.

Оголошення про їхнє відновлення стало завершенням важливого тижня у відносинах США з Камбоджею, протягом якого було укладено вигідну торговельну угоду під час азійського турне Дональда Трампа трьома країнами. Президент США також став свідком підписання мирної угоди між Камбоджею та Таїландом, яка має зняти прикордонну напруженість.

За повідомленням, міністри також обговорили можливість візиту американського військового корабля до військово-морської бази Реам у Камбоджі, де, за побоюваннями Вашингтона, Китай може отримати ексклюзивний військовий доступ за таємною угодою, укладеною шість років тому. США стверджують, що база може стати першим китайським військовим опорним пунктом у Індо-Тихоокеанському регіоні.

Окремо прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет повідомив, що він та директор ФБР Каш Пател домовилися посилити співпрацю під час телефонної розмови.

Камбоджа, разом із М’янмою та Лаосом, є осередком транснаціональних злочинних мереж, які щороку виманюють мільярди доларів у жертв по всьому світу.

Камбоджійські чиновники заявляють, що країна посилила правила протидії відмиванню грошей і готова закривати шахрайські центри, прагнучи здобути репутацію надійного учасника міжнародної фінансової системи.
