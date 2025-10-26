Таїланд і Камбоджа підписали угоду про перемирʼя в присутності Трампа

Премʼєр-міністри Таїланду та Камбоджі 26 жовтня підписали розширену угоду про припинення вогню. Посередником на церемонії був президент США Дональд Трамп.

Про це пише Reuters.

Згідно з документом, сторони зобов'язалися припинити всі військові дії та встановити добросусідські відносини. Таїланд також звільнить 18 камбоджійських військовополонених, а Камбоджа - почне відведення важкої артилерії від кордону.

Контроль за дотриманням режиму припинення вогню візьмуть малайзійські спостерігачі.

Трамп під час церемонії заявив, що "любить зупиняти війни".

"Мені подобається це робити... Я б не назвав це хобі, тому що це набагато серйозніше, ніж хобі, але я в цьому гарний", - наголосив Трамп.

Як повідомлялося, Трамп прибув до Малайзії в рамках свого шестиденного азіатського турне. В аеропорту Куала-Лумпура він приєднався до традиційного танцю, який йому виконували артисти біля червоної доріжки.

Конфлікт Таїланду та Камбоджі і "Нобелівка" Трампа