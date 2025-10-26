Таїланд і Камбоджа підписали угоду про перемирʼя в присутності Трампа

Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

Таїланд і Камбоджа підписали угоду про перемирʼя в присутності Трампа

Контроль за дотриманням режиму припинення вогню візьмуть малайзійські спостерігачі.

Таїланд і Камбоджа підписали угоду про перемирʼя в присутності Трампа
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністри Таїланду та Камбоджі 26 жовтня підписали розширену угоду про припинення вогню. Посередником на церемонії був президент США Дональд Трамп.

Про це пише Reuters

Згідно з документом, сторони зобов'язалися припинити всі військові дії та встановити добросусідські відносини. Таїланд також звільнить 18 камбоджійських військовополонених, а Камбоджа - почне відведення важкої артилерії від кордону.

Контроль за дотриманням режиму припинення вогню візьмуть малайзійські спостерігачі.

Трамп під час церемонії заявив, що "любить зупиняти війни". 

"Мені подобається це робити... Я б не назвав це хобі, тому що це набагато серйозніше, ніж хобі, але я в цьому гарний", - наголосив Трамп.

Як повідомлялося, Трамп прибув до Малайзії в рамках свого шестиденного азіатського турне. В аеропорту Куала-Лумпура він приєднався до традиційного танцю, який йому виконували артисти біля червоної доріжки.

Конфлікт Таїланду та Камбоджі і "Нобелівка" Трампа

  • Камбоджа та Таїланд десятиліттями сперечаються щодо недемаркованих ділянок спільного сухопутного кордону протяжністю 817 км, який уперше був нанесений на мапу Францією у 1907 році, коли та була колоніальною державою.
  • У липні на спільному кордоні Таїланду і Камбоджі розпочалися сутички. Конфлікт забрав десятки життів і змусив близько 260 000 людей по обидва боки кордону залишити домівки.
  • Лідери Камбоджі та Таїланду погодилися сісти за стіл переговорів лише після того, як президент США  Трамп заявив їм, що торговельні переговори не продовжаться, поки не буде досягнуто миру.
  • Згодом країнам вдалося домовитися. Перемир’я набрало чинності опівночі з 28 на 29 липня і мало на меті зупинити бойові дії та не допустити ескалації конфлікту, який тривав п’ять днів і призвів до загибелі щонайменше 43 осіб та переміщення понад 300 тисяч цивільних по обидва боки кордону. Трамп заявив, що це він домігся укладення угоди про припинення вогню.
  • Наприкінці вересня війська Таїланду і Камбоджі вперше після встановлення перемир'я улітку порушили режим тиші на кордоні. Військові обох країн обмінялися вогнем у прикордонному районі на північному сході Таїланду, застосувавши вогнепальну зброю та гранати. 
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies