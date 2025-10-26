Таїланд і Камбоджа підписали угоду про перемирʼя в присутності Трампа

Премʼєр-міністри Таїланду та Камбоджі 26 жовтня підписали розширену угоду про припинення вогню. Посередником на церемонії був президент США Дональд Трамп.
Про це пише Reuters.
Згідно з документом, сторони зобов'язалися припинити всі військові дії та встановити добросусідські відносини. Таїланд також звільнить 18 камбоджійських військовополонених, а Камбоджа - почне відведення важкої артилерії від кордону.
Контроль за дотриманням режиму припинення вогню візьмуть малайзійські спостерігачі.
Трамп під час церемонії заявив, що "любить зупиняти війни".
"Мені подобається це робити... Я б не назвав це хобі, тому що це набагато серйозніше, ніж хобі, але я в цьому гарний", - наголосив Трамп.
Як повідомлялося, Трамп прибув до Малайзії в рамках свого шестиденного азіатського турне. В аеропорту Куала-Лумпура він приєднався до традиційного танцю, який йому виконували артисти біля червоної доріжки.
Конфлікт Таїланду та Камбоджі і "Нобелівка" Трампа
- Камбоджа та Таїланд десятиліттями сперечаються щодо недемаркованих ділянок спільного сухопутного кордону протяжністю 817 км, який уперше був нанесений на мапу Францією у 1907 році, коли та була колоніальною державою.
- У липні на спільному кордоні Таїланду і Камбоджі розпочалися сутички. Конфлікт забрав десятки життів і змусив близько 260 000 людей по обидва боки кордону залишити домівки.
- Лідери Камбоджі та Таїланду погодилися сісти за стіл переговорів лише після того, як президент США Трамп заявив їм, що торговельні переговори не продовжаться, поки не буде досягнуто миру.
- Згодом країнам вдалося домовитися. Перемир’я набрало чинності опівночі з 28 на 29 липня і мало на меті зупинити бойові дії та не допустити ескалації конфлікту, який тривав п’ять днів і призвів до загибелі щонайменше 43 осіб та переміщення понад 300 тисяч цивільних по обидва боки кордону. Трамп заявив, що це він домігся укладення угоди про припинення вогню.
- Наприкінці вересня війська Таїланду і Камбоджі вперше після встановлення перемир'я улітку порушили режим тиші на кордоні. Військові обох країн обмінялися вогнем у прикордонному районі на північному сході Таїланду, застосувавши вогнепальну зброю та гранати.