Таїланд дистанціювався від ініціатив Трампа щодо “Нобеля” через мирну угоду з Камбоджею

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул відкинув необхідність посередництва Дональда Трампа в укладанні мирної угоди з Камбоджею, дистанціюючись від зусиль президента США отримати Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє Bloomberg.

Втручання Трампа на початку цього року допомогло п’ятиденне прикордонне зіткнення між сусідами, у якому загинули десятки людей. Американський президент погрожував заблокувати торговельні угоди США з обома країнами, якщо вони не припинять бої.

Анутін додав, що президент США може бути корисним зараз лише у разі, якщо зможе переконати Камбоджу виконати вимоги Таїланду.

“Ми сусіди, наші країни мають спільний кордон, а посередник перебуває аж там, на іншому континенті”, ‒ сказав Анутін.

Politico повідомило на початку цього тижня, що Трамп хоче головувати на підписанні мирної угоди між двома країнами під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) в Малайзії.

Тайський політик додав ‒ якщо Камбоджа хоче перемовин, то повинна виконати чотири основні умови, які висунув Бангкок.

На запитання, чи висунення Камбоджею Трампа на Нобелівську премію миру може зробити його більш прихильним до країни, Анутін відповів: “Мене цікавлять лише інтереси Таїланду, безпека тайського народу та суверенітет країни”.

“Будь-хто, хто виграє нагороди, не має нічого спільного з тим, що робить Таїланд”, – підкреслив він.

Політик використовує антикамбоджійські настрої у суспільстві напередодні передвиборчої кампанії, яка має стартувати на початку 2026 року. Його попередницю Пхетхонтхан Чинават усунули з посади саме через критику її дій у цьому конфлікті

У вересні Камбоджа та Таїланд домовилися поступово вивести важке озброєння з кордону та співпрацювати у розмінуванні, що є ключовими кроками до деескалації напруженості. Але Таїланд заявив, що жодного прогресу не досягнуто. Анутін пообіцяв не відкривати прикордонні пункти, доки Камбоджа не виведе зброю та війська на позиції, що були до початку зіткнення.

Таїланд також вимагає переселення камбоджійських громад, які проживають поблизу кордону на території країни, назад за кордон.

Конфлікт Таїланду та Камбоджі і "Нобелівка" Трампа