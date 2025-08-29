Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСвіт

Суд Таїланду усунув прем’єр-міністерку Пхетхонтхан Чинават за порушення етики

Суд вважає, що її висловлювання, які були злиті в медіа, принизили гідність посади прем’єра та країни,

Суд Таїланду усунув прем’єр-міністерку Пхетхонтхан Чинават за порушення етики
Прем'єр-міністерка Таїланду Пхетхонтхан Чинават
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд Таїланду відправив у відставку прем’єр-міністерку Пхетхонтхан Чинават за порушення етичних норм, розпочавши пошук уже третього лідера країни за два роки.

Про це пише Bloomberg.

Дев’ять суддів постановили, що посадовиця порушила конституційні положення щодо етичних стандартів під час телефонної розмови у червні з колишнім лідером Камбоджі Гун Сеном стосовно прикордонного конфлікту. 

Судді заявили, що її висловлювання, які були злиті в медіа, принизили гідність посади прем’єра та країни, ставлячи політичні інтереси вище національних. Рішення ухвалене більшістю голосів 6 проти 3, є остаточним і оскарженню не підлягає.

39-річна Пхетхонтхан Чинават стала вже третьою із впливової родини, змушеною піти з посади до завершення терміну. Правляча коаліція на чолі з партією "Пхеу Тай" тепер може висунути єдиного можливого кандидата – Чайкасема Нітісірі – на посаду прем’єра. За конституцією прем’єр-міністр обирається голосуванням парламенту.

  • 1 липня Конституційний суд Таїланду тимчасово відсторонив прем'єр-міністерку країни Пхетхонтхан від посади до винесення рішення про її відставку за ймовірні порушення етичних норм. Вона стала прем’єр-міністеркою у серпні 2024 року після усунення її попередника, Среттхи Тавісіна, Конституційним судом за подібні звинувачення у відсутності доброчесності та порушенні етичних стандартів.
  • Пізніше відсторонена від посади прем'єр-міністерка склала присягу як міністерка культури, щоб відвідувати засідання уряду.
  • Пхетхонтхан Чинават є дочкою колишнього прем'єр-міністра Таксіна Чинавата. Вона втрапила у скандал через витік телефонної розмови між нею та впливовим колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном, в якій вона критикувала роль тайської армії в прикордонній суперечці.
  • Антикорупційне агентство Таїланду почало розслідувати цю розмову, щоб виявити, чи не порушила прем'єрка Конституцію. 
  • Партія Бхумджайтай, яка була другим за величиною партнером у правлячій коаліції Таїланду, вийшла з неї, посилаючись на витік інформації раніше того ж дня.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies