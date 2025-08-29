Суд Таїланду усунув прем’єр-міністерку Пхетхонтхан Чинават за порушення етики

Суд вважає, що її висловлювання, які були злиті в медіа, принизили гідність посади прем’єра та країни,

Конституційний суд Таїланду відправив у відставку прем’єр-міністерку Пхетхонтхан Чинават за порушення етичних норм, розпочавши пошук уже третього лідера країни за два роки.

Про це пише Bloomberg.

Дев’ять суддів постановили, що посадовиця порушила конституційні положення щодо етичних стандартів під час телефонної розмови у червні з колишнім лідером Камбоджі Гун Сеном стосовно прикордонного конфлікту.

Судді заявили, що її висловлювання, які були злиті в медіа, принизили гідність посади прем’єра та країни, ставлячи політичні інтереси вище національних. Рішення ухвалене більшістю голосів 6 проти 3, є остаточним і оскарженню не підлягає.

39-річна Пхетхонтхан Чинават стала вже третьою із впливової родини, змушеною піти з посади до завершення терміну. Правляча коаліція на чолі з партією "Пхеу Тай" тепер може висунути єдиного можливого кандидата – Чайкасема Нітісірі – на посаду прем’єра. За конституцією прем’єр-міністр обирається голосуванням парламенту.