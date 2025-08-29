Суд Таїланду усунув прем’єр-міністерку Пхетхонтхан Чинават за порушення етики

Конституційний суд Таїланду відправив у відставку прем’єр-міністерку Пхетхонтхан Чинават за порушення етичних норм, розпочавши пошук уже третього лідера країни за два роки.
Про це пише Bloomberg.
Дев’ять суддів постановили, що посадовиця порушила конституційні положення щодо етичних стандартів під час телефонної розмови у червні з колишнім лідером Камбоджі Гун Сеном стосовно прикордонного конфлікту.
Судді заявили, що її висловлювання, які були злиті в медіа, принизили гідність посади прем’єра та країни, ставлячи політичні інтереси вище національних. Рішення ухвалене більшістю голосів 6 проти 3, є остаточним і оскарженню не підлягає.
39-річна Пхетхонтхан Чинават стала вже третьою із впливової родини, змушеною піти з посади до завершення терміну. Правляча коаліція на чолі з партією "Пхеу Тай" тепер може висунути єдиного можливого кандидата – Чайкасема Нітісірі – на посаду прем’єра. За конституцією прем’єр-міністр обирається голосуванням парламенту.
- 1 липня Конституційний суд Таїланду тимчасово відсторонив прем'єр-міністерку країни Пхетхонтхан від посади до винесення рішення про її відставку за ймовірні порушення етичних норм. Вона стала прем’єр-міністеркою у серпні 2024 року після усунення її попередника, Среттхи Тавісіна, Конституційним судом за подібні звинувачення у відсутності доброчесності та порушенні етичних стандартів.
- Пізніше відсторонена від посади прем'єр-міністерка склала присягу як міністерка культури, щоб відвідувати засідання уряду.
- Пхетхонтхан Чинават є дочкою колишнього прем'єр-міністра Таксіна Чинавата. Вона втрапила у скандал через витік телефонної розмови між нею та впливовим колишнім лідером Камбоджі Хун Сеном, в якій вона критикувала роль тайської армії в прикордонній суперечці.
- Антикорупційне агентство Таїланду почало розслідувати цю розмову, щоб виявити, чи не порушила прем'єрка Конституцію.
- Партія Бхумджайтай, яка була другим за величиною партнером у правлячій коаліції Таїланду, вийшла з неї, посилаючись на витік інформації раніше того ж дня.