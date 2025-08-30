Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Унаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
ВідеоУнаслідок ударів по столиці – 23 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
ГоловнаСвіт

Каллас виступила проти розморожування активів Росії до того, як вона сплатить репарації Україні

Топдипломатка ЄС вважає, що спершу агресор має відшкодувати збитки. 

Каллас виступила проти розморожування активів Росії до того, як вона сплатить репарації Україні
Фото: aa.com.tr

Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас вважає, що не можна повертати активи Центрального банку Росії, заморожені на території блоку, допоки країна-агресор не сплатить Україні репарації. Про це вона сказала перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 30 серпня, передає Європейська правда

Питання заморожених активів стане одним з тих, які нині обговорять на засіданні. Каллас підкреслила, що "ми не можемо навіть уявити, що у випадку перемир’я чи мирної угоди ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не сплатила репарацій".

"Ми бачимо, що Росія не прагне миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, аби посадити Зеленського та Росію за стіл переговорів. У цьому контексті, оскільки це питання постійно виникає, ми проведемо детальне обговорення питання заморожених активів", – повідомила топдипломатка ЄС. 

Після початку повномасштабного нападу на Україну Євросоюз заморозив російські активи, що перебували на його території. Україна просила конфіскувати їх, але блок на це не погоджується, остерігаючись створення негативного іміджу перед іншими вкладниками. Однак ЄС передає на користь України прибутки, отримані з цих заморожених активів. 

За даними журналістів, на нинішній зустрічі в Данії хочуть обговорити додаткові шляхи використання російських активів. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies