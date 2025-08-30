АР: Ізраїль невдовзі уповільнить або зупинить надання допомоги на півночі Гази і посилить наступ

Ізраїль найближчим часом уповільнить або призупинить доставку гуманітарної допомоги до частин північної Гази, розширюючи свій наступ із метою послабити ХАМАС.

Про це видання АР повідомив у суботу співрозмовник-посадовець.

За його словами, Ізраїль у найближчі дні припинить авіадоставку допомоги над Газою та скоротить кількість вантажівок із допомогою, що надходять на північ анклаву, готуючись евакуювати сотні тисяч жителів на південь.

Невідомо, коли саме почнеться призупинення допомоги. Водночас кілька днів поспіль авіадоставки над Газою вже не здійснювалися, хоча раніше вони відбувалися майже щодня. Ізраїльська армія не прокоментувала, як планує забезпечувати населення допомогою.

У п’ятницю речник армії Авігай Адреї закликав палестинців евакуюватися на південь, назвавши це "неминучим".Гуманітарні організації попереджають, що масштабна евакуація з Гази поглибить кризу. Раніше цього місяця міжнародні експерти з продовольчих криз заявили, що в Газі зафіксовано голод.

Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич наголосила, що така евакуація "неможлива у безпечний і гідний спосіб" та призведе до масового переміщення людей, яких неможливо буде прийняти через руйнування інфраструктури й гостру нестачу їжі, води, житла та медичної допомоги.

Деякі мешканці вже залишають Газу, перевозять речі на пікапах чи візках із віслюками. Частина сімей змушена тікати вже вдруге чи втретє.

ООН повідомила, що за минулий тиждень евакуювалися 23 000 людей, однак багато хто з жителів каже, що йти нікуди, а ті, хто вже на півдні, побоюються, що регіон не витримає нового напливу переселенців.