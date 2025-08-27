Віткофф заявив, що війна у Смузі Гази закінчиться до кінця року “так чи інакше”

Стів Віткофф ‒ посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході заявив, що війна у Смузі Гази закінчиться до кінця року “так чи інакше”.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, пише Politico.

“Ми вважаємо, що ми вирішимо це питання так чи інакше, безумовно до кінця цього року”, – сказав Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News у вівторок.

Минуло майже 700 днів з того часу, як Ізраїль розпочав наступ у Газі, вбивши понад 60 тисяч палестинців, згідно з даними органів охорони здоров'я території. Напад відбувся після атаки 7 жовтня, унаслідок яких бойовики ХАМАС убили близько 1200 людей в Ізраїлі та взяли близько 250 заручників.

Віткофф сказав, що ХАМАС несе “100-відсоткову відповідальність” за стримування мирної угоди, укладеної шляхом переговорів.

“Протягом останніх шести-семи тижнів на столі переговорів була угода, яка б звільнила 10 заручників з 20, які, на нашу думку, живі. І саме ХАМАС уповільнив цей процес, і саме ХАМАС зараз каже, що ми приймаємо цю угоду, і я думаю, що вони значною мірою… змінюють свою думку, тому що ізраїльтяни чинять на них дуже сильний тиск”, ‒ додав він.

ХАМАС погодився на пропозицію катарських та єгипетських посередників понад тиждень тому, яка передбачає повернення деяких ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів. Ізраїль зобов'язався переглянути умови угоди та відповісти, але досі не погодився на неї, натомість продовжуючи новий наступ на місто Газа, незважаючи на зростаючий міжнародний опір.

Тим часом минулого тижня у Смузі Гази оголосили повномасштабний голод, в ООН підтверили, що мільйони палестинців можуть померти від голоду.

Додамо, щонайменше 20 людей загинули внаслідок ракетних ударів Ізраїлю по лікарні цього понеділка, включно з п'ятьма журналістами. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав це “трагічною випадковістю”. Віткофф назвав цей напад “трагедією… Але це війна. І частково ми намагаємося зупинити цю війну”.

Він додав, що Трамп скликає сьогодні “велику зустріч” у Білому домі, щоб обговорити деталі “всеохоплюючого плану” відновлення анклаву, яку напад Ізраїлю перетворив на “зону знесення”.