США частково дозволили імпортувати російські діаманти

Адміністрація Байдена свого часу запровадила повну заборону.

США частково дозволили імпортувати російські діаманти

Міністерство фінансів Сполучених Штатів видало дозвіл на обмежений імпорт деяких діамантів російського походження, послабивши таким чином мораторій, запроваджений адміністрацією Джо Байдена.

Як пише "Укрінформ", нову ліцензію на купівлю коштовних каменів, видобутих на території країни-агресора, видав директор Офісу контролю за іноземними активами Бредлі Сміт. Американські компанії матимуть право імпортувати діаманти, які не перебували в Росії після 1 березня або 1 вересня 2024 року - залежно від ваги. 

Ліцензія не призводить до зняття санкційних обмежень, адже торговельні операції з особами та компаніями, які США раніше внесли до "чорних списків", і надалі заборонені.

Також у Міністерстві фінансів підкреслили, що імпорт нових діамантів, які походять безпосередньо з Росії і видобуті чи оброблені після 2024 року, залишатиметься під мораторієм.
