Усі члени НАТО виконали стару норму витрат на оборону, і лише троє досягли нової мети

Усі країни-члени НАТО цього року виконають давню норму витрат на оборону у розмірі 2% ВВП, але лише троє наразі досягли нової, вищої цілі, встановленої лідерами альянсу у червні.

Як пише Reuters, про це свідчать дані НАТО, оприлюднені в четвер.

Багато країн НАТО суттєво збільшили військові витрати останніми роками після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та вимог президента США Дональда Трампа, аби європейські союзники більше інвестували у власну оборону.

За підрахунками Альянсу, ще минулого року понад 10 із 32 членів НАТО не виконували норму у 2%, погоджену ще у 2014 році. Дані за 2025 рік свідчать, що всі союзники вже досягли цього показника: сім країн перебувають на мінімальних 2,0%, а кілька інших лише трохи вище.

Найбільше на оборону у відсотках від економіки витрачає Польща – 4,48%, далі Литва – 4% і Латвія – 3,73%, йдеться у звіті. Це єдині члени альянсу, які наразі перевищують нову норму витрат на оборону у 3,5% ВВП, погоджену лідерами НАТО на саміті в Гаазі в червні.

Лідери домовилися досягти цього показника до 2035 року в межах глобальнішої мети– спрямовувати 5% ВВП на оборону та інвестиції, пов’язані з безпекою. Це включатиме, зокрема, кібербезпеку та модернізацію доріг і портів для обслуговування важкої військової техніки.

Виступаючи у середу на відкритті заводу боєприпасів у Німеччині, генеральний секретар НАТО Марк Рютте похвалив зростання оборонних витрат членів альянсу, але наголосив, що важливо перетворити додаткові кошти на реальні військові спроможності.

"Гроші самі по собі не гарантують безпеки. Стримування походить не від 5%, а від здатності боротися з потенційними противниками", – сказав він на заводі у місті Унтерлюсс, що належить німецькій оборонній компанії Rheinmetall.