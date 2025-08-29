Що відомо про ракету «Фламінго»?
Британія, Франція та Німеччина почали процес відновлення санкцій ООН проти Ірану

Цей крок запустить так званий механізм швидкого повернення, який може призвести до відновлення санкцій через 30 днів.

Британія, Франція та Німеччина почали процес відновлення санкцій ООН проти Ірану
Фото: EPA/UPG

Велика Британія, Франція та Німеччина розпочали процес відновлення основних санкцій ООН проти Ірану, знятих згідно з угодою 2015 року, оскільки напруженість навколо ядерної програми Тегерана знову загострилася.

Про це пише BBC.

Цей крок запустить так званий механізм швидкого повернення, який може призвести до відновлення санкцій через 30 днів.

У листі до глави Європейського Союзу з питань політики та політики міністр закордонних справ Ірану заявив, що три країни “не мають юридичної юрисдикції” для поновлення санкцій, і що як Росія, так і Китай підтримують позицію Ірану.

Міністр написав, що Іран готовий відновити “справедливі та збалансовані” переговори щодо спірної програми, якщо інші сторони продемонструють “серйозність та добру волю”.

Учасниці угоди 2015 року, три європейські країни, два тижні тому попередили, що вони готові відновити санкції, якщо Іран не погодиться на “дипломатичне рішення” до кінця серпня.

  • За оцінками МАГАТЕ, Іран збагачує уран до 60% і накопичив достатньо матеріалу, який у разі подальшого доведення до 90% може вистачити для створення шести ядерних боєприпасів. Однак агентство не має достовірних доказів існування скоординованої програми зі створення ядерної зброї.
