ГоловнаСуспільствоВійна

Путін саботує надії на мир, ‒ Стармер про черговий обстріл Києва

“Це кровопролиття має закінчитися”, ‒ додав очільник уряду Великої Британії.

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Нічний обстріл Києва показав, що російський лідер Володимир Путін саботує надії на мир.

Про це на соцплатформі X написав британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

“Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради”, ‒ зазначив він.

Стармер підкреслив, що Путін вбиває дітей та цивільних жителів і саботує надії на мир.

“Це кровопролиття має закінчитися”, ‒ додав очільник уряду Великої Британії.

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України “глузуванням з мирних зусиль”.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена “найсмертоноснішою з липня” атакою на Київ, і пообіцяла посилити санкційний тиск.
﻿
