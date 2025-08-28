Путін саботує надії на мир, ‒ Стармер про черговий обстріл Києва

Нічний обстріл Києва показав, що російський лідер Володимир Путін саботує надії на мир.

Про це на соцплатформі X написав британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

“Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради”, ‒ зазначив він.

Стармер підкреслив, що Путін вбиває дітей та цивільних жителів і саботує надії на мир.

“Це кровопролиття має закінчитися”, ‒ додав очільник уряду Великої Британії.

My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.



Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.



This bloodshed must end. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2025

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України “глузуванням з мирних зусиль”.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена “найсмертоноснішою з липня” атакою на Київ, і пообіцяла посилити санкційний тиск.