Путін саботує надії на мир, ‒ Стармер про черговий обстріл Києва

Нічний обстріл Києва показав, що російський лідер Володимир Путін саботує надії на мир.
Про це на соцплатформі X написав британський прем’єр-міністр Кір Стармер.
“Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради”, ‒ зазначив він.
Стармер підкреслив, що Путін вбиває дітей та цивільних жителів і саботує надії на мир.
“Це кровопролиття має закінчитися”, ‒ додав очільник уряду Великої Британії.
Унаслідок ударів по столиці – 17 убитих і десятки поранених. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки (доповнено)
My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2025
Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.
This bloodshed must end.
Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас назвала черговий обстріл Росією України “глузуванням з мирних зусиль”.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обурена “найсмертоноснішою з липня” атакою на Київ, і пообіцяла посилити санкційний тиск.