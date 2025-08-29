Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Ураження ворогом корабля ВМС: стало відомо про другого загиблого

Ще кількох моряків шукають.

Дмитро Плетенчук
Фото: скрін

Речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі українського телебачення повідомив, що станом на сьогодні, 29 серпня, тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ураження російськими військами одного з кораблів ВМС ЗСУ напередодні. Стало відомо про другого загиблого, передає Укрінформ.

«На жаль, ми маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов'язково знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька. Так само кілька військовослужбовців зазнали поранення, але більшість екіпажу переважно перебуває ще з учорашнього дня у безпеці», – зазначив Плетенчук.

Він не підтвердив і не спростував інформацію ворожих медіа про те, що внаслідок удару корабель затонув.

«Поки не можу підтвердити цю інформацію. Зараз тривають дії, пов'язані з порятунком життя, тому подробиць більше ніяких ми надати не можемо», – зазначив речник.

  • Напередодні Дмитро Плетенчук повідомив, що окупанти уразили один з українських військових кораблів, внаслідок чого на той момент було відомо про одного загиблого члена екіпажу. 
  • Також Плетенчук у розмові з LB оцінив спроможність росіян застосовувати безекіпажні катери для атак: «Стосовно застосування росіянами БЕКів загалом можу сказати, що це було цілком очікувано. Вони завжди намагаються скопіювати наш успішний досвід, але росіяни і раніше мали на озброєнні подібні системи».
