Ураження ворогом корабля ВМС: стало відомо про другого загиблого

Речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі українського телебачення повідомив, що станом на сьогодні, 29 серпня, тривають пошуково-рятувальні роботи на місці ураження російськими військами одного з кораблів ВМС ЗСУ напередодні. Стало відомо про другого загиблого, передає Укрінформ.

«На жаль, ми маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов'язково знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька. Так само кілька військовослужбовців зазнали поранення, але більшість екіпажу переважно перебуває ще з учорашнього дня у безпеці», – зазначив Плетенчук.

Він не підтвердив і не спростував інформацію ворожих медіа про те, що внаслідок удару корабель затонув.

«Поки не можу підтвердити цю інформацію. Зараз тривають дії, пов'язані з порятунком життя, тому подробиць більше ніяких ми надати не можемо», – зазначив речник.