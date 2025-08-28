Окупанти уразили один з українських військових кораблів, один із членів екіпажу загинув

Російські окупаційні війська уразили один з кораблів Військово-морські сили Збройних сил України. Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Щодо інформації стосовно ураження одного з кораблів ВМС ЗСУ: ми підтверджуємо факт удару по кораблю, наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна частина екіпажу перебуває в безпеці. Продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль один член екіпажу загинув, кілька поранено», – повідомив Плетенчук.

Водночас пабліки ворога повідомляють, що йдеться начебто про розвідувальний корабель Військово-морських Сил України «Сімферополь».