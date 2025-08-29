Через атаку дрона на Херсонщині постраждала вагітна жінка

Сьогодні, 29 серпня, російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка, що на Херсонщині. Постраждали вагітна жінка та чоловік.
Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.
До лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї. Стан – стабільний, загрози для її дитини немає.
33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.
- Упродовж минулої доби на Херсонщині через російську агресію двоє людей загинули, і ще дев'ять – поранені унаслідок атак РФ.