Через атаку дрона на Херсонщині постраждала вагітна жінка

Ворог атакував безпілотником автомобіль.

Через атаку дрона на Херсонщині постраждала вагітна жінка
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 29 серпня, російські військові атакували з дрона цивільну автівку на трасі неподалік села Осокорівка, що на Херсонщині. Постраждали вагітна жінка та чоловік.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

До лікарні доставили 22-річну місцеву жительку, яка перебуває на 33 тижні вагітності. Вона дістала вибухову травму та поранення шиї. Стан – стабільний, загрози для її дитини немає. 

33-річному чоловіку, в якого діагностували вибухову травму, контузію та забій шиї, надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

  • Упродовж минулої доби на Херсонщині через російську агресію двоє людей загинули, і ще дев'ять – поранені унаслідок атак РФ. 
﻿
