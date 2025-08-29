Що відомо про ракету «Фламінго»?
Двоє людей загинули і дев'ять – поранені на Херсонщині унаслідок атак РФ

Ворог пошкодив людське житло, пункт незламності та авто. 

Двоє людей загинули і дев'ять – поранені на Херсонщині унаслідок атак РФ

Упродовж минулої доби на Херсонщині через російську агресію двоє людей загинули, і ще дев'ять – поранені унаслідок атак РФ.

Як зазначив начальник ОВА ОЛександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами  перебували Станіслав, Білозерка, Берислав, Козацьке, Новорайськ, Костирка, Олександрівка, Зимівник, Українка, Золота Балка, Ольгівка, Тягинка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Львове, Бургунка, Вірівка, Широка Балка, Червоний Маяк, Раківка, Понятівка, Микільське, Антонівка, Софіївка, Дніпровське, Кізомис, Придніпровське, Янтарне, Розлив, Ромашкове, Наддніпрянське, Шевченківка, Високе, Томина Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили пункт незламності, господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі.

  • 25 серпня російська окупаційна армія атакувала автомобіль прокуратури у Херсонській області. Постраждали двоє людей. 
