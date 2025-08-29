Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Війна

На прикордонних залізничних станціях збільшили кількість інспекторів

"Укрзалізниця" наздоганяє графік, порушений російськими обстрілами.

На прикордонних залізничних станціях збільшили кількість інспекторів
Фото: Telegram

"Укрзалізниця" на своїй сторінці у Telegram повідомила про збільшення кількокості прикордонників на станціях Дорогуськ та Перемишль для пришвидшення контролю.

Перевізник подякував Державній прикордонній службі та польським колегам за співпрацю. Поїзди з Польщі, які виїхали із запізненням, наразі наздоганяють графік та мають прибути до Києва, Одеси та Запоріжжя вчасно. Так само повертаються до розкладу потяги внутрішнього сполучення, включно з евакуаційними.

Затримки у русі виникли через масований російський обстріл. Ворог атакував рухомий склад, було суттєво пошкоджено парк швидкісних вагонів "Інтерсіті".  
﻿
