Росія цілеспрямовано атакувала пасажирський рухомий склад Укрзалізниці. Затримуюються десятки рейсів

Ворог вдарив як по залізничному вузлу, що призвело до змін у русі, так і по депо зі швидкісними поїздами.

Російська армія вночі 28 серпня провела цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Зокрема, атакувала парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Загорання завдяки зусиллям працівників депо вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено, повідомили в Укрзалізниці.

“Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі. Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури”, – розповіли залізничники.

Керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський показав фото поїзда, що мав нині виходити на маршрут Київ-Харків.

"На маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу. Ключове: збережено життя, весь черговий персонал у місцях влучання відвели в укриття. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників", – сказав він.

Фото: Олександр Перцовський у Facebook Знищений поїзд, 28 серпня

Фото: Олександр Перцовський у Facebook Росія цілеспрямовано атакувала пасажирські поїзди

Однак у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

За змінами в русі можна слідкувати отут.

Станом на 7:30 затримуються близько 38 поїздів.