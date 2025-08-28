«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Уряд оновив правила виїзду за кордон чоловікам 18-22 років
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
МОЗ заборонило госпіталізацію дітей з психічними розладами до медзакладів для дорослих, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія цілеспрямовано атакувала пасажирський рухомий склад Укрзалізниці. Затримуюються десятки рейсів

Ворог вдарив як по залізничному вузлу, що призвело до змін у русі, так і по депо зі швидкісними поїздами. 

Росія вдарила по поїздах
Фото: Укрзалізниця в соцмережах

Російська армія вночі 28 серпня провела цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Зокрема, атакувала парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Загорання завдяки зусиллям працівників депо вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено, повідомили в Укрзалізниці.

“Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі. Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури”, – розповіли залізничники.

Керівник Укрзалізниці Олександр Перцовський показав фото поїзда, що мав нині виходити на маршрут Київ-Харків.

"На маршрут стануть пасажирські вагони, в т.ч. ті, що тільки-но прийняли із заводу. Ключове: збережено життя, весь черговий персонал у місцях влучання відвели в укриття. Вплив на рухомий склад мінімізували швидкими діями співробітників", – сказав він.

Знищений поїзд, 28 серпня
Фото: Олександр Перцовський у Facebook
Знищений поїзд, 28 серпня

Росія цілеспрямовано атакувала пасажирські поїзди
Фото: Олександр Перцовський у Facebook
Росія цілеспрямовано атакувала пасажирські поїзди

Однак у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

За змінами в русі можна слідкувати отут.

Станом на 7:30 затримуються близько 38 поїздів.
