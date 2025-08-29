Ткаченко: внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені 225 житлових будинків

Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями пошкодження є в усіх районах Києва.

За зведеною на вечір 28 серпня інформацією внаслідок російської атаки в Києві пошкоджені 225 житлових будинків.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

“Разом з нежитловою забудовою, гаражами, дворами і громадськими будівлями – пошкодження в усіх районах столиці”, - зазначив Ткаченко.

Він додав, що у столиці нарахували понад 5,4 тис. вибитих вікон та віконних блоків, з них майже 4 тис. - в Голосіївському районі.

До ліквідації наслідків залучили майже 800 осіб, 162 одиниці техніки, а ДСНС та комунальники вивезли з місць пошкоджень понад 2 060 кубометрів сміття та уламків.

Були розгорнуті штаби в Дарницькому, Голосіївському та Дніпровському районах, люди зверталися за допомогою у Деснянському та Соломʼянському районах.

Тимур Ткаченко уточнив, що на виплату 10 тис. гривень отримали 548 заяв, а 13 заяв постраждалі подали на виплату 40 тис. гривень (+20 тис. щомісячно). Загалом відселення потребують 23 родини.

“На основній локації в Дарницькому районі тривають пошуково-рятувальні роботи, продовжуватимуться всю ніч. Є люди, з якими немає звʼязку з часу атаки. Тому, на жаль, кількість підтверджених загиблих зростатиме. Вже відомо про 4 загиблих дітей, найменшій - лише два рочки”, - повідомив начальник КМВА.