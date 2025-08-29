Зеленський підписав закон, в якому дається визначення терміну "рашизм"

Раз на п’ять років уряд має затверджувати Державну стратегію відновлення та збереження національної пам’яті українського народу.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу".

Про це свідчить картка закону на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що сьогодні, 29 серпня, проєкт закону повернуто з підписом президента.

Цим законом, зокрема встановлюється, що "рашизм" - це різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму, сформованого у державі-агресорі, та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Серед іншого, законом визначаються такі терміни: "війна за Незалежність України", "злочини проти Українського народу" та "історична антиукраїнська пропаганда".

Крім того, законом передбачається, що Кабінет міністрів раз на п’ять років за поданням Українського інституту національної памʼяті затверджує Державну стратегію відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу та План заходів з її реалізації.

Також законом встановлюється, що у разі, якщо юридичній особі чи об’єкту права власності присвоєно ім’я певної особи, то зміна назви не допускається протягом 10 років з дня такого найменування, крім випадку зміни назви у зв’язку з реорганізацією юридичної особи або якщо імʼя (псевдонім) фізичної особи, назву або дату історичної події, яку присвоєно такому об’єкту права власності, присвоєно більшому за розміром або значенням обʼєкту права власності у тому самому населеному пункті.

Нагадаємо, що в 2023 році Рада визнала режим РФ тоталітарним та людоненависницьким.

У квітні 2022 року Рада заборонила окупаційну символіку та визнала Росію терористом.