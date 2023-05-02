Рада визнала режим РФ тоталітарним та людоненависницьким

Парламент ухвалив Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".

За постанову 9101 проголосували 281 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

"Постанова покликана засудити рашизм як ідеологію і практики, що лежать в основі державної політики РФ та містить заклик до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму", - йдеться у пояснювальній записці.

Постановою Рада засуджує рашистський режим президента РФ Володимра Путіна як злочинний та звертається до міжнародного співтовариства із закликом застосувати реальні заходи для притягнення до відповідальності військово- політичного керівництва країни-агресора та об’єднати зусилля для подолання загроз, які становлять для миру та безпеки такий режим.

"Прийняття даної Постанови сприятиме визнанню міжнародною спільнотою форми російської державної політики, як комплексу небезпечних та руйнівних ідей, метою яких є підрив системи сучасного міжнародного порядку та його принципів - перш за все визнання рівності всіх держав та їх суверенітету, а також прав людини. Постанова покликана звернути увагу міжнародних організацій, парламентів і урядів на вчинення злочинів Російською Федерацією та підстави, які цьому спонукали", - вважають народні депутати.

Нагадаємо, 1 квітня минулого року Верховна Рада заборонила окупаційну символіку та визнала Росію терористом.