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Кулеба запевнив міністра закордонних справ Північної Македонії у підтримці її головування в ОБСЄ

Він подякував Буярі Османі за підтримку України.

Кулеба запевнив міністра закордонних справ Північної Македонії у підтримці її головування в ОБСЄ
Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном з міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі, повідомили у МЗС.

Він подякував Північній Македонії за підтримку України та запевнив у підтримці її головування в ОБСЄ. 

“Дмитро Кулеба висловив вдячність Скоп’є за об’єднання зусиль для притягнення вищого керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України”, − зазначено у повідомленні.

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Нагадаємо, наприкінці квітня Північна Македонія приєдналася до коаліції держав, які підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Північна Македонія з 1 січня головує Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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