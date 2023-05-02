Кулеба запевнив міністра закордонних справ Північної Македонії у підтримці її головування в ОБСЄ

Він подякував Буярі Османі за підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефоном з міністром закордонних справ Північної Македонії Буяром Османі, повідомили у МЗС.

Він подякував Північній Македонії за підтримку України та запевнив у підтримці її головування в ОБСЄ.

“Дмитро Кулеба висловив вдячність Скоп’є за об’єднання зусиль для притягнення вищого керівництва Росії до відповідальності за злочин агресії проти України”, − зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Північна Македонія приєдналася до коаліції держав, які підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Північна Македонія з 1 січня головує Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).