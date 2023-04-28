До коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії приєдналася Північна Македонія

Коаліція держав, які підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії поповнила на ще одну учасницю - Північну Македонію.

Таку інформацію повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Північна Македонія стала вже 36 державою.

"Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні до коаліції приєдналася Молдова. 28 квітня на необхідності створення спецтрибуналу наголосили міністри закордонних справ держав Північної Європи та Балтії на зустрічі в Одесі.

Тим часом Захід розглядає варіант гібридного трибуналу над винними у злочині агресії проти України. Проти такої ідеї виступає прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка вважає, що це дозволить Путіну уникнути відповідальності.