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До коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії приєдналася Північна Македонія

"Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - зазначив глава МЗСУ Дмитро Кулеба.

До коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії приєдналася Північна Македонія
Фото: ukrinform.ua

Коаліція держав, які підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії поповнила на ще одну учасницю - Північну Македонію.

Таку інформацію повідомив у твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За його словами, Північна Македонія стала вже 36 державою.

"Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні до коаліції приєдналася Молдова. 28 квітня на необхідності створення спецтрибуналу наголосили міністри закордонних справ держав Північної Європи та Балтії на зустрічі в Одесі.

Тим часом Захід розглядає варіант гібридного трибуналу над винними у злочині агресії проти України. Проти такої ідеї виступає прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, яка вважає, що це дозволить Путіну уникнути відповідальності.

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