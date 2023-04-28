Медведєв назвав прем'єра Молдови "загадковою істотою" і заявив, що країни "не існує"

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що держави Молдова "не існує". Так він він відреагував на слова прем’єра Молдови Доріна Речана про те, що його країна має "чорний список" росіян, яким заборонений в’їзд.

"Загадкова істота на ім'я Речан повідомила, що ні президент Росії, ні російські офіційні особи не зможуть в'їхати до його країни Молдови. Ну, по-перше, туди зараз ніхто й не збирається. Може, якось потім… А по-друге, і країни такої вже нема", - написав Медведєв у Telegram.

Він також заявив, що керівництво Молдови "продало" країну Румунії, і з ним "немає сенсу ні про що розмовляти".

Раніше власник соцмережі Twitter, американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику користувачів з приводу публікації Медведєва про те, що "Україна зникне... бо вона нікому не потрібна". Маск заявив, що люди повинні самі ухвалювати рішення щодо цього і відмовився обмежувати акаунти російських урядовців.

Нагадаємо, прем’єр Молдови Речан заявив, що влада має "чорний список" росіян, яким заборонено в’їзд до Молдови. Незабаром цей список може бути оприлюднений. Молдова також приєдналася до коаліції зі створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію у втручанні у внутрішні справи країни напередодні регіональних виборів.