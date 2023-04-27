Дозвіл стосується лише певної категорії дронів - йдеться про БпЛА, призначені для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора.

Із 28 квітня Польща спрощує експорт дронів до України - він може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого міністром розвитку і технології сусідньої країни.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

За словами торгового представника України Тараса Качки, відповідно до рішення міністра розвитку та технологій Республіки Польща загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який розташований на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

Качка зазначив, що рішення Польщі вкрай важливе також тому, що саме через цю країну українські волонтери закуповують основні обсяги БпЛА.

Щоправда, дозвіл стосується лише певної категорії дронів. Ідеться про БпЛА, призначені для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше години, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру має становити не менше 46,3 км/год.

"При цьому загальний дозвіл не надається у разі якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БпЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної чи ядерної зброї або у зв'язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю. Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу", - уточнили в Мінекономіки.

Нагадаємо, в лютому нардепи звільнили від сплати ПДВ та мита ввезення дронів, тепловізорів, рацій та інших засобів для військових.

У січні Міністерство оборони, Генштаб ЗСУ та Держспецзв’язку створили Координаційний штаб для реалізації проєкту по створенню ударних рот безпілотників.