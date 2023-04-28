У МЗС Болгарії заявили про безпрецедентні гібридні атаки з боку Росії

Міністр закордонних справ Болгарії Ніколай Мілков заявив, що його країна зіштовхується з безпрецедентними гібридними атаками з боку Росії.

Про це повідомляє видання Novinite.

«Паралельно з агресивними військовими діями Росії (проти України, - ред.) ми стикаємося з безпрецедентним зростанням різноманітних гібридних атак, спрямованих на підрив стабільності Болгарії і, таким чином, наших демократичних цінностей і процесів", - сказав Мілков на відкритті конференції, організованій Софіївським безпековим форумом.

Він наголосив, що російська агресія, яка відбувається в безпосередній близькості від кордонів Болгарії, є грубим порушенням міжнародного правопорядку і призвела до значних наслідків для громадського та політичного життя, в тому числі в Болгарії.

"Росія використовує повний арсенал гібридних тактик - поставки енергоносіїв та основних продуктів харчування, кіберактивність у питанні чутливих технологій, безпрецедентне посилення пропаганди, спрямованої на внутрішньополітичну дестабілізацію наших суспільств, провокуючи невдоволення та зменшуючи солідарність із Україною", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що влітку минулого року Болгарія заявила, що висилає 70 російських дипломатів, які займалися "незвичайною діяльністю".