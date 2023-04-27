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США вводять санкції проти російської ФСБ та іранського КВІР, причетних до захоплення американців у заручники

Офіційні особи США заявили, що ці кроки мають бути попередженням для тих, хто думає взяти американців у заручники.

США вводять санкції проти російської ФСБ та іранського КВІР, причетних до захоплення американців у заручники
Фото: DW

США вводять нові санкції щодо груп у Росії та Ірані, які причетні до захоплення американців у заручники, повідомляє CNN.

Через введення обмежувальних заходів Штати хочуть запобігти новим затриманням та потенційною можливістю звільнення нинішніх заручників.

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Під санкції потрапили Федеральна служба безпеки Росії та Розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також їхні посадові особи.

Цей крок США зробили на тлі гучних справ про затримання у РФ журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та відставного морського піхотинця Пола Вілана. Водночас інші американські громадяни Сіамак Намазі, Емад Шаргі та Морад Тахбаз перебувають в сумнозвісній іранській в'язниці Евін.

Офіційні особи США заявили, що ці кроки мають бути попередженням для тих, хто думає взяти американців у заручники. "Ми також показуємо, що не можна займатися такою жахливою поведінкою, використовуючи людей як пішаків, як козирів, не платячи за наслідки, і це деякі з наслідків", — сказав високопосадовець адміністрації Байдена.

Нагадаємо, Вілана затримали взимку 2019 року, коли він прилетів до Росії на весілля друга. Його звинуватили у шпигунстві.

Гершковича затримали наприкінці березня в Єкатеринбурзі. Журналіст упродовж останніх шести років жив у Москві і писав про Україну, Росію та інші держави колишнього СРСР. Його теж звинуватили у шпигунстві.

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