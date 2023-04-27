США вводять санкції проти російської ФСБ та іранського КВІР, причетних до захоплення американців у заручники

Офіційні особи США заявили, що ці кроки мають бути попередженням для тих, хто думає взяти американців у заручники.

США вводять нові санкції щодо груп у Росії та Ірані, які причетні до захоплення американців у заручники, повідомляє CNN.

Через введення обмежувальних заходів Штати хочуть запобігти новим затриманням та потенційною можливістю звільнення нинішніх заручників.

Під санкції потрапили Федеральна служба безпеки Росії та Розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також їхні посадові особи.

Цей крок США зробили на тлі гучних справ про затримання у РФ журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та відставного морського піхотинця Пола Вілана. Водночас інші американські громадяни Сіамак Намазі, Емад Шаргі та Морад Тахбаз перебувають в сумнозвісній іранській в'язниці Евін.

Офіційні особи США заявили, що ці кроки мають бути попередженням для тих, хто думає взяти американців у заручники. "Ми також показуємо, що не можна займатися такою жахливою поведінкою, використовуючи людей як пішаків, як козирів, не платячи за наслідки, і це деякі з наслідків", — сказав високопосадовець адміністрації Байдена.

Нагадаємо, Вілана затримали взимку 2019 року, коли він прилетів до Росії на весілля друга. Його звинуватили у шпигунстві.

Гершковича затримали наприкінці березня в Єкатеринбурзі. Журналіст упродовж останніх шести років жив у Москві і писав про Україну, Росію та інші держави колишнього СРСР. Його теж звинуватили у шпигунстві.