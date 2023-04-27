Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканця Харківщини підозрюють у скоєнні наруги над могилами бійців ЗСУ

Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння ще восьми аналогічних злочинів.

Мешканця Харківщини підозрюють у скоєнні наруги над могилами бійців ЗСУ
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Працівники поліції підозрюють жителя Люботина Харківської області у скоєнні наруги над могилами бійців Збройних сил України. Зловмисник зняв державні прапори України з місць поховання.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці викрили 29-річного чоловіка котрий, ймовірно, зняв державні прапори України з двох місць поховання.

Підписуйтесь на наш Google News

Поліцейські вилучили за місцем його проживання речові докази - державні прапори України та флагштоки.

Слідчі також встановили причетність чоловіка до скоєння ще восьми аналогічних злочинів на території місцевого кладовища.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

Як раніше повідомлялось, Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Місце для поховання визначив уряд. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies