Слідчі встановили причетність чоловіка до скоєння ще восьми аналогічних злочинів.

Працівники поліції підозрюють жителя Люботина Харківської області у скоєнні наруги над могилами бійців Збройних сил України. Зловмисник зняв державні прапори України з місць поховання.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці викрили 29-річного чоловіка котрий, ймовірно, зняв державні прапори України з двох місць поховання.

Поліцейські вилучили за місцем його проживання речові докази - державні прапори України та флагштоки.

Слідчі також встановили причетність чоловіка до скоєння ще восьми аналогічних злочинів на території місцевого кладовища.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

Як раніше повідомлялось, Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Місце для поховання визначив уряд.