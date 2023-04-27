За добу українські бійці відбили всі 35 атак росіян на Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках

Авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження окупантів, а один - по зенітно-ракетному комплексу. Вдалося збити п'ять ворожих БпЛА різного типу.

Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби вони здійснили понад 35 атак, усіх їх відбили підрозділи Сил оборони України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Також цієї доби росіяни завдали 25 авіаційних ударів, здійснили більш ніж 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Натомість авіація Сил оборони завдала чотири удари по районах зосередження окупантів, а також удар по зенітно-ракетному комплексу противника. Вдалося збити п'ять ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, район зосередження живої сили росіян, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та два артилерійські підрозділи.

За інформацією командування ситуація на фронті станом на 18.00 27 квітня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено;

та оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено; на Сіверському та Слобожанському зберігається військова присутність загарбників у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Середина-Буда та Чернацьке; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Бачівськ та Кучерівка Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Бологівка, Дворічанське та Колодязне на Харківщині;

та зберігається військова присутність загарбників у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Середина-Буда та Чернацьке; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Бачівськ та Кучерівка Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Бологівка, Дворічанське та Колодязне на Харківщині; на Куп’янському росіяни наступальних дій не проводили, активно застосовували БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

росіяни наступальних дій не проводили, активно застосовували БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині;

окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині; на Бахмутському ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у Бахмуті. До того ж протягом доби противник вів безуспішні атаки у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Північне, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області;

ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої у Бахмуті. До того ж протягом доби противник вів безуспішні атаки у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Північне, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському загарбники вели наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське;

загарбники вели наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське; на Мар’їнському протягом доби українські захисники відбили атаки ворога у районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. В той же час російських обстрілів зазнали також Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області;

протягом доби українські захисники відбили атаки ворога у районах населених пунктів Красногорівка та Мар’їнка. В той же час російських обстрілів зазнали також Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області;

доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару та Великій Новосілці, здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти продовжують вести оборонні дії. Здійснили обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Херсон та Берислав на Херсонщині.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські війська завдали удару по Миколаєву. В результаті ракетної атаки одна людина загинула, понад два десятки поранені.

Того ж дня окупанти обстріляли с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, котрі працювали над відновленням ліній електропередач. Одна людина загинула.