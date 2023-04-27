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Російські хакери атакували сайт мерії Праги, щоб помститися за допомогу Україні

Витоку даних не було. 

Російські хакери атакували сайт мерії Праги, щоб помститися за допомогу Україні
Фото: adviser.ru

Російські хакери атакували сайт мерії Праги, через що не працювали деякі сервіси. Зловмисники сказали, що напад є помстою за підтримку України.

Витоку даних не було. Про це йдеться у твіттері мерії – Hlavní město Praha.

"Через DDoS-атаку російських хакерів деякі наші сервіси сьогодні не працювали. Напад називають помстою за підтримку України. Жодних зовнішніх служб, каталогів або вебсайтів немає. Але витоку даних не було. Про введення систем в експлуатацію ми повідомимо", – йдеться у повідомленні. 

Російські хакери та зловмисницькі кіберугруповання систематично здійснюють напади проти України та інших держав. Місяць тому атак з їхнього боку зазнала українська судова система. 

Станом на кінець лютого РФ щодня здійснювала по 10 кібератак проти України. Цілями були і державні, і недержавні обʼєкти. 

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