Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи разом із згадкою про агресію РФ

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи.
Про це повідомив постійний представник України у міжнародній організації Сергій Кислиці.
Резолюцію підтримали 122 голосами. Росія хотіла, аби з документа забрали згадку про розв’язану Росією війну проти України, однак безуспішно.
“Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в Генасамблеї”, − зазначив Кислиця.
Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини − Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР.
ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини - рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 26, 2023
Нагадаємо, 1 квітня Росія почала головувати у Радбезі ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради перешкоджати будь-яким спробам РФ зловживати своїм головуванням.