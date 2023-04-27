Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи разом із згадкою про агресію РФ

Проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи.

Про це повідомив постійний представник України у міжнародній організації Сергій Кислиці.

Резолюцію підтримали 122 голосами. Росія хотіла, аби з документа забрали згадку про розв’язану Росією війну проти України, однак безуспішно.

“Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в Генасамблеї”, − зазначив Кислиця.

Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини − Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР.

ГенАсамблея 122 голосами «за» і 5 голосами «проти» ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи @coe . Спроба рф зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини - рф, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР https://t.co/BuKoYyP4hT pic.twitter.com/raXtZBHBoL — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 26, 2023

Нагадаємо, 1 квітня Росія почала головувати у Радбезі ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради перешкоджати будь-яким спробам РФ зловживати своїм головуванням.