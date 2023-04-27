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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи разом із згадкою про агресію РФ

Проти резолюції проголосували Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та КНДР.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю з Радою Європи разом із згадкою про агресію РФ
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про співпрацю ООН та Ради Європи.

Про це повідомив постійний представник України у міжнародній організації Сергій Кислиці.

Резолюцію підтримали 122 голосами. Росія хотіла, аби з документа забрали згадку про розв’язану Росією війну проти України, однак безуспішно.

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“Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в Генасамблеї”, − зазначив Кислиця. 

Проти резолюції проголосували 5 відомих борців з правами людини − Росія, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР.

Нагадаємо, 1 квітня Росія почала головувати у Радбезі ООН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Ради перешкоджати будь-яким спробам РФ зловживати своїм головуванням.

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