Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
ГоловнаСвіт

Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року

Він також обіцяє блокувати її вступ до НАТО. 

Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року
Роберт Фіцо
Фото: Robert Fico Facebook

Колишній премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить постачання зброї в Україну, гальмуватиме санкції проти Росії та ветуватиме вступ України до НАТО. Він може повернутися до влади після виборів цього року, пише Bloomberg.

Його партія Smer лідирує в опитуваннях щодо вересневих виборів. 

Фіцо обіцяє не лише припинити постачання, а й закрити транзит озброєння територією Словаччини. Він також збирається ветувати "безглузді" санкції проти РФ. 

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – сказав Фіцо. 

Він на зустрічі з послами США, Великої Британії та ЄС сказав, що якщо повернеться на посаду, Словаччина не підтримає заявку України на членство в НАТО, оскільки ця "найбільша нісенітниця" зробить конфлікт глобальним. При цьому політик вважає, що він "не за Путіна, а за мир". 

Нинішня влада Словаччини постачала Україні боєприпаси, радянські винищувачі, машини піхоти і системи С300. Словаччина також підтримувала санкції ЄС проти Росії, хоча, згідно з опитуваннями, лише половина громадян вважає Кремль агресором. 

Фіцо очолював словацький уряд 10 років і пішов у відставку в березні 2018 після масових протестів, спричинених убивством журналіста. Приблизно за місяць до того в Словаччині вперше в історії країни сталося вбивство журналіста – в своєму будинку в невеликому населеному пункті Велка Мача застрелили журналіста Яна Кучака. Він займався розслідуванням зв'язків словацьких політиків з італійською мафією. Разом із ним убили його наречену Марину Куснірову. Убивство спричинило відставки багатьох урядовців. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies