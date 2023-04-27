Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року

Він також обіцяє блокувати її вступ до НАТО.

Колишній премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить постачання зброї в Україну, гальмуватиме санкції проти Росії та ветуватиме вступ України до НАТО. Він може повернутися до влади після виборів цього року, пише Bloomberg.

Його партія Smer лідирує в опитуваннях щодо вересневих виборів.

Фіцо обіцяє не лише припинити постачання, а й закрити транзит озброєння територією Словаччини. Він також збирається ветувати "безглузді" санкції проти РФ.

"Я не хочу постачати смертоносну зброю в Україну лише заради гарного іміджу серед західних країн. Ми маємо право на власну думку", – сказав Фіцо.

Він на зустрічі з послами США, Великої Британії та ЄС сказав, що якщо повернеться на посаду, Словаччина не підтримає заявку України на членство в НАТО, оскільки ця "найбільша нісенітниця" зробить конфлікт глобальним. При цьому політик вважає, що він "не за Путіна, а за мир".

Нинішня влада Словаччини постачала Україні боєприпаси, радянські винищувачі, машини піхоти і системи С300. Словаччина також підтримувала санкції ЄС проти Росії, хоча, згідно з опитуваннями, лише половина громадян вважає Кремль агресором.

Фіцо очолював словацький уряд 10 років і пішов у відставку в березні 2018 після масових протестів, спричинених убивством журналіста. Приблизно за місяць до того в Словаччині вперше в історії країни сталося вбивство журналіста – в своєму будинку в невеликому населеному пункті Велка Мача застрелили журналіста Яна Кучака. Він займався розслідуванням зв'язків словацьких політиків з італійською мафією. Разом із ним убили його наречену Марину Куснірову. Убивство спричинило відставки багатьох урядовців.