Молдова приєдналася до коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії

Молдова приєдналася до групи країн зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це у твітері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він провів зустріч зі своїм молдовським колегою Ніку Попеску, назвавши переговори "продуктивними".

" Обговорив кроки, необхідні для відкриття переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗСУ, наразі коаліція налічує 35 держав.

Нагадаємо, у березні до групи держав приєдналася Австрія. Згодом підтримав створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України Держдеп США.