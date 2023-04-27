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Молдова приєдналася до коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії

Наразі кількість держав у коаліції сягнула 35.

Молдова приєдналася до коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії
Дмитро Кулеба на зустрічі з молдовським колегою Ніку Попеску
Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Молдова приєдналася до групи країн зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це у твітері написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Він провів зустріч зі своїм молдовським колегою Ніку Попеску, назвавши переговори "продуктивними".

" Обговорив кроки, необхідні для відкриття переговорів про вступ до ЄС у 2023 році. Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України", - зазначив Кулеба.

За словами глави МЗСУ, наразі коаліція налічує 35 держав.

Нагадаємо, у березні до групи держав приєдналася Австрія. Згодом підтримав створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України Держдеп США.

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